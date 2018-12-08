Филиппины отказались от покупки российских вертолетов и закупят у американской компании Sikorsky Aircraft Corp 16 тактических многоцелевых вертолетов типа Black Hawk на сумму 240 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на главу Минобороны Филиппин Дельфина Лорензаны.

По словам министра, контракт на приобретение 16 американских вертолетов Black Hawk будет подписан в начале следующего года, несмотря на то, что россияне предложили более низкую цену.

«Но им очень сложно заплатить из-за санкций США», − подчеркнул Лорензана.

Отмечается, что изначально Филиппины планировали закупить 16 вертолетов Bell 412 у Канады, но сделка сорвалась после после опасений Оттавы, техника может быть использована для борьбы с повстанцами.

Позднее рассматривались варианты покупки российских Ми-171, американских Black Hawk, южнокорейских Surion и англо-итальянских Agusta Westland AW139.

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