Вопрос назначения нового генерального секретаря ОДКБ должен быть решен до конца текущего года, сообщила в пятницу пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

«Что определено главами государств однозначно и поддержано всеми, в том числе президентом России, это то, что данный вопрос должен быть решен до нового (2019 — ред.) года», — заявила Эйсмонт телеканалу «Беларусь 1».

Пресс-секретарь также высказала мнение, что в рамках прошедшего Высшего Евразийского совета обсуждение этой темы было «не бурным, а очень бурным». По ее словам, накал страстей был таким, что извиняться в финале «пришлось всем перед всеми».

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