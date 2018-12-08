Президент Украины Пётр Порошенко опубликовал снимок с украинскими десантниками, один из которых носит на камуфляже символику СС, пишут РосСМИ.

Соответствующую фотографию украинский лидер разместил на своей страничке в Facebook.

Отмечается, что военнослужащий, стоящий третьим справа от главы Украины, прикрепил к себе на форму шевроны танковой дивизии СС «Мёртвая голова» — череп со скрещёнными костями.

Данное фото было опубликовано и на официальном сайте президента. При этом там также есть более крупный снимок военного с символикой СС.

Minval.az