Актриса Наталья Варлей, известная своей ролью в «Кавказской пленнице», поведала о домогательствах со стороны режиссера Леонида Гайдая в ходе съёмок фильма. Режиссер начал приставать к молодой актрисе, несмотря на то, что рядом была его жена, передает mk.ru.

В своей книге-автобиографии «Канатоходка» Наталья Варлей рассказала о том, как однажды за день до очередных Гайдай проводил Варлей до гостиницы, завел её внутрь, но не стал заходить в свой номер, где была его жена Нина Гребешкова, а довел актрису до её комнаты и пытался закрыть дверь. В этот момент вышла супруга режиссера и увидела пару. Варлей ничего не оставалось, как сказать, что они говорят о работе, после чего жена Гайдая ушла.

Но приставания на этом не закончились. Как только Гребешкова исчезла, Гайдай вошел в номер Варлей, закрыл дверь и пытался её поцеловать. Актриса оттолкнула режиссера и выставила его за дверь.

На следующий день съемки продолжились, а Гайдай сделал вид, что ничего не было. Как отметила Варлей, их отношения с режиссером были дружескими и теплыми, несмотря на единственный случай приставаний и замену озвучки актрисы в «Кавказской пленнице» голосом более опытной Надежды Румянцевой.

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