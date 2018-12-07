“Baku Electronics” стал эксклюзивным официальным дистрибьютером известной американской компании Whirlpool.

В этой связи “Baku Electronics” и Whirlpool с участием официальных лиц компаний провели в отеле Absheron Marriott конференцию. На конференции глобальный лидер бытовой техники Whirlpool представил ассортимент своей продукции.

Наряду с презентацией в Наримановском филиале “Baku Electronics”, являющимся самым большим магазином электроники на Южном Кавказе, была проведена акция, где первым 10 покупателям холодильников Whirlpool были предоставлены в подарок стиральные машины.

В ходе конференции Давид Гелашвили, менеджер по продажам Whirlpool Corporation по странам Кавказа и Молдовы выразил удовлетворение тем, что новая продукция бренда Whirlpool представлена в Азербайджане «Мы уверены, что азербайджанские потребители останутся довольны качеством и инновационными технологиями, используемыми в нашей продукции. В ближайшем будущем мы хотим удивить их еще больше новыми акциями и сюрпризами», — сказал Гелашвили.

Менеджер по тренингам Whirlpool Corporation Юрий Дольник в свою очередь отметил, что компания Whirlpool является самым большим в мире производителем бытовой техники с годовым объемом продаж около 21 миллиарда долларов, имеет 92 000 сотрудников и порядка 70 производственных предприятий и исследовательских центров ( данные за 2017 год).

Общая информация: Сегодня американский бренд Whirlpool широко известен по всему миру. Такой популярности данный бренд достиг благодаря разработке и производству высококачественных электротоваров, которые используются нами в повседневной жизни и быту. В настоящее время в США четыре крупных производителя в этой области, и первое место среди них занимает Whirlpool Corporation. Whirlpool Corporation на сегодняшний день объединяет в себе такие известные в мире бренды, как Whirlpool, Indesit и другие знаменитые марки.

Minval.az