В Чечне двоюродный брат Рамзана Кадырова Турпал-Али Ибрагимов, возглавляющий Шалинский район республики, врезался за рулем Mercedes в «Жигули», в котором находилась семья из трех человек, сообщает «Кавказ.Реалии».

Двое пассажиров «Жигулей» — мать и дочь — от полученных травм скончались на месте. Выжившего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данным издания, охранники чиновника забрала телефоны у очевидцев происшествия, чтобы они не опубликовали снимки в сети. Представители Ибрагимова также обошли жителей близлежащих домов, чтобы убедиться в отсутствии у них видеозаписей ДТП.

Рамзан Кадыров, как пишет «Кавказ.Реалии», знает о произошедшем и пытается предотвратить развитие конфликта с родственниками погибших, чтобы те не объявили Ибрагимову кровную месть. Сам предполагаемый виновник ДТП находится в селе Герменчук.

Minval.az