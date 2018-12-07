Прокуратура Азербайджана начало уголовное дело против проживающего в политэмиграции в Голландии блогера Ордухана Теймурхан оглу Бабирова, известного, как «Ордухан Теймурхан». Он объявлен в розыск. Об этом сообщает «Радио Азадлыг» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Его обвиняют по статьям: 214-2 (открытые призывы к терроризму), 220.2 (организация массовых беспорядков), 281.2 (открытые призывы против государства, совершенные неоднократно или в составе группы) УК.

Решение об объявлении в розыск было принято Насиминским районным судом Баку 29 ноября.

Minval.az