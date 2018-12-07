Американский актер Кевин Харт отказался стать ведущим церемонии вручения премии «Оскар» после критики его гомофобных твитов. Он принес извинения ЛГБТ-сообществу. Об этом написал в твиттере сам Харт, передает RTVI.

По словам Харта, он не хочет, чтобы резонанс вокруг его твитов отвлекал от церемонии вручения. Он добавил, что развивается и хочет продолжать это делать. Нового ведущего церемонии пока не объявили

За час до того, как Харт отказался вести «Оскар», он рассказал, что ему позвонили из Американской академии кинематографических искусств, которая вручает премию. По его словам, ему поставили ультиматум: или он приносит ЛГБТ-сообществу извинения, либо не проводит шоу. В ответ на это Харт заявил, что будет продолжать «стоять на своем».

По данным AP, актер удалил некоторые гомофобные твиты, большинство из которых относились к 2009-2011 годам. Их скриншоты опубликовалоиздание Buzzfeed News.

В одном из таких твитов Харт писал, что если его сын будет играть с кукольным домиком, то актер сломает его о голову ребенка со словами «прекрати, это по-гейски». Кроме того, он высмеивал ЛГБТ-людей.

Твиты Харта начали обсуждать в соцсетях, а правозащитная группа GLAAD связалась с каналом ABC, который будет транслировать «Оскара», чтобы обсудить ситуацию с актером.

Церемония вручения главной награды в области кино «Оскар» пройдет 24 февраля 2019 года. Она состоится в Голливуде.

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