Счетная палата Азербайджана выявила ряд нарушений в использовании бюджетных средств со стороны министерства иностранных дел страны, передает агентство «Интерфакс Азербайджан».

Аудит Счетпалаты охватил использование бюджетных средств в размере 59 млн 252,7 тыс. манатов за период с 1 января 2017 до 1 февраля 2018 года, отмечается в сообщении палаты.

«В отчетном периоде были неправильно подсчитаны налоговые льготы для двух сотрудников министерства, допущены ошибки в подсчете отпускных. Кроме того были выявлены задержки по отчислениям в госбюджет», — подчеркивает Счетпалата.

Кроме этого, были выявлены задержки в возвращении остатков средств, выделенных на содержание диппредставительств за рубежом.

На основании выявленных нарушений Счетпалата направила предписание МИДу устранить допущенные нарушения, привлечь к ответственности лиц, допустивших данные нарушения.

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