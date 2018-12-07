США на прошлой неделе продавали на 211 тыс. баррелей нефти и нефтепродуктов в день больше, чем импортировали. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на данные министерства энергетики США.

Bloomberg отмечает, что такое случилось впервые за последние 75 лет. Прецедент был заложен за счет краткосрочного и резкого снижения импорта нефти в США и одновременного повышения до рекордного уровня экспорта углеводородного сырья. Учитывая сохраняющуюся волатильность на сырьевых рынках, агентство прогнозирует, что в дальнейшем Соединенные Штаты будут все же закупать чуть больше нефти, чем продавать. В 2018 году импорт превышал экспорт в среднем на 3 млн баррелей в день, а в 2005 году данный показатель достигал пика в более 12 млн баррелей в день, пишет агентство.

«Мы становимся доминирующей силой в энергетике в мире», — заявил агентству президент аналитической компании Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч. «Однако из-за того, что изменения носят поступательный характер, я не думаю, что это приведет к настоящей революции. Но надо думать, что ОПЕК примет это к сведению, размышляя о сокращении добычи [нефти]», — добавил эксперт, изучающий тенденции сырьевого рынка с 1977 года.

Minval.az