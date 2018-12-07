В среду, 6 декабря, в Вене Совет Европейского Союза под председательством Австрии совместно с Европейской Комиссией прошел 5-й Бизнес-форум Восточного партнерства, а 7 декабря — состоится ежегодная конференция Восточного партнерства. В мероприятиях примут участие представители высокого уровня из ЕС и шести Восточных партнеров — Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины в целях содействия социально-экономическому развитию в регионе.

Предваряя свое участие в конференции, член Европейской Комиссии по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан сказал: «Бизнес-форум и ежегодная конференция Восточного партнерства – это прекрасная возможность выявить наши совместные достижения на сегодняшний день в рамках Восточного партнерства и его “20 результатов к 2020 году”. На этой основе ЕС будет продвигать реформы, направленные на обеспечение надлежащей деловой среды для малых и средних предприятий и создание новых возможностей для молодых людей, чтобы они могли учиться, работать, полноценно участвовать в жизни общества».

Эти мероприятия послужат платформой для обсуждения дальнейших мер по укреплению экономик и обществ, которые помогут повысить благосостояние и уровень жизни граждан и тем самым упрочить стабильность в регионе. В ходе панельных дискуссий особое внимание будет уделено продвижению МСП и привлечению прямых иностранных инвестиций, созданию в странах-партнерах рабочих мест и обеспечению граждан надежными возможностями для трудоустройства, а также стимулированию развития навыков, востребованных на рынке труда.

Оба мероприятия пройдут в преддверии отмечаемого в следующем году 10-летнего юбилея Восточного партнерства и соберут около 500 участников, включая представителей правительств, учреждений ЕС, международных финансовых институтов, членов Европейского парламента, а также сотрудников неправительственных организаций, представляющих аналитические центры, гражданское общество, молодежь, деловые и научные круги.

Minval.az