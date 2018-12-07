Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство этой страны в Лондоне, где он живет с 2012 года. Об этом сообщают AFP и Associated Press, цитируя его интервью местному радио.

По словам Морено, Великобритания гарантировала, что не выдаст его стране, где ему может угрожать смертная казнь. При этом, по сообщению CNN, президент Эквадора заявил, что все еще ждет прояснения позиции Великобритании.

Associated Press отмечает, что Великобритания может экстрадировать Ассанжа в США в случае получения гарантий, что обвинение не будет просить для него смертного приговора.

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