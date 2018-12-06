6 декабря в Милане министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках 25-го Совета министров ОБСЕ встретился с генеральным секретарем организации Томасом Гремингером.

По информации пресс-службы Министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, возможности сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ.

Министр Эльмар Мамедъяров представил информацию о встречах, проведенных с министром иностранных дел Армении и сопредседателями Минской группой ОБСЕ, отметил, что эти встречи были полезными, была достигнута договоренность о продолжении в ближайшем будущем интенсивных, результативных переговорах в существующем формате.

Отвечая на вопрос Т.Гремингера, Эльмар Мамедъяров отметил роль ОБСЕ в организации возможной оценочной миссии по ситуации на оккупированных территориях Азербайджана.

На встрече также обсуждались возможности сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что реализация внебюджетного проекта ОБСЕ под названием «Поощрение сообщения и зеленых портов в регионе Каспийского моря», совместно подготовленного с Координационным офисом ОБСЕ по экономике и окружающей среде, внесет вклад в диверсификацию энергетического снабжения портов Азербайджана, Казахстана и Туркменистана и выход стран Центральной Азии на европейские рынки через Каспийское море.

Между сторонами состоялся также обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим интерес.

Minval.az