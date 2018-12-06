Неформальный саммит главы государств СНГ начался в Санкт-Петербурге в четверг. Как сообщает РИА Новости, встреча началась с традиционной церемонии фотографирования.

В Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, где завершалось заседание Высшего Евразийского экономического совета, гостей приветствовал российский президент Владимир Путин.

Во встрече принимают участие лидер Азербайджана Ильхам Алиев, и.о. премьера Армении Никола Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Встреча проходит в формате дружеского обеда, за которым каждый участник может поднять любой вопрос.

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