Исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров договорились вновь встретиться в начале 2019 года для обсуждения путей мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в совместном заявлении министров двух стран и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров в Милане.

В документе говорится, что Мнацаканян и Мамедъяров на полях заседания совета министров ОБСЕ подтвердили обязательство активно работать для продвижения мирного решения конфликта и сокращения напряженности. Они продолжат обсуждения и обмен мнениями с целью решения проблемы и упрощения организации переговоров на высоком уровне.

Посредники в свою очередь приветствуют «значительное сокращение» нарушений режима перемирия и людских потерь после переговоров лидеров Армении и Азербайджана на полях саммита СНГ в Душанбе.

Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают стороны продолжать выполнять договоренности, достигнутые на этих переговорах, и предпринять конкретные меры для подготовки населения к миру.

Minval.az