Министерство внутренних дел сообщает о спецоперации, в ходе которого вчера поздно ночью были задержаны два человека, в том числе зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили, Миндиа Гогочури, передает Грузия- online.

Как отмечается в заявлении МВД, спецоперация была проведена на основании оперативной информации. За незаконное хранение оружия и несообщении о преступлении задержаны Миндиа Гогочури, 1989 года рождения, и разыскиваемый по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Г.Р.

При обыске квартиры одного из задержанных был изъят пуленепробиваемый жилет. С прилегающей к жилому корпусу территории изъяты выброшенные указанными лицами из квартиры 2 пистолета, по которым будет проведена соответствующая экспертиза. Задержанный Г.Р. переведен в пенитенциарное учреждения, а М.Г. — в изолятор временного содержания.

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