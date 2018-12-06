Глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедьяров и и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян договорились продолжить встречи в формате глав МИД, сохранив при этом сформировавшуюся динамику.

«Встреча глав внешнеполитического ведомства Армении и Азербайджана была направлена на то, чтобы основательнее ознакомится с позицией и подходами сторон по вопросу мирного урегулирования карабахского конфликта», — говорится в сообщении.

В этом контексте состоялся полезный обмен мнениями. Мнацаканян и Мамедьяров договорились продолжить встречи в подобном формате и сохранить их динамику.

Напомним, что третья встреча глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении состоялась 5 декабря в Милане при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Очередная встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится в январе, сообщил РИА Новости Эльмар Мамедъяров.

«Считаю, что переговоры, которые прошли три часа, были важными и полезными с точки зрения еще более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в этом формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце», — сказал глава МИД Азербайджана.

Minval.az