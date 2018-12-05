Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Военно-воздушными силами, генерал-лейтенант Рамиз Таиров по приглашению командующего Военно-воздушными силами Турецкой Республики, генерала армии Хасана Кючюкакюза находится с визитом в Анкаре.

Как сообщает МО АР, визит начался с посещения памятника великого лидера в парке Гейдара Алиева в Анкаре.

От имени Военно-воздушных сил к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева был возложен венок, память великой личности была глубоко почтена.

Затем была посещена могила основателя Турецкой Республики Мустафа Кемаля Ататюрка – «Аныткабыр». От имени Военно-воздушных сил к могилу Ататюрка был возложен венок.

Визит продолжается.

Minval.az