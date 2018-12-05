Азербайджан изначально не планировал приобретать у России береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э». Об этом Minval.az заявил военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов.

Российский «Коммерсант» сообщил в среду, что Москва не станет продавать Баку береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах.

Издание, ссылаясь на собственные источники, поясняет, что причина срыва поставки кроется в позиции российского Минобороны, поставку в ведомстве посчитали нецелесообразной. «Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — подтвердил один из собеседников газеты.

Учитывая возможность самонаведения ракеты и на наземные цели, другой источник газеты указал на «весьма деликатный геополитический нюанс» и сказал: «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте».

По словам нашего собеседника, азербайджанская сторона вообще не обращалась к России с просьбой о поставках данного вооружения.

«К тому же, до сих пор российская сторона нам никогда не отказывала в вопросах приобретения того или иного вооружения. То вооружение, которое мы уже закупили у России, способно поразить любую наземную и надводную цель. Возможно, у издания «Коммерсант» непроверенные источники. Либо же эта информация исходит со стороны проармянский настроенных «спецов», из так называемого «Лазаревского клуба»», — подчеркнул Ш.Рамалданов.

«Россия – наш стратегический партнер. Она помогает укомплектовывать наши Вооруженные силы. По всем вопросам военно-технического сотрудничества у нас с Москвой 100 процентное взаимопонимание. Если какой-либо «источник» хочет представить все в таком виде, мол Азербайджан может представлять угрозу для Каспийской флотилии России, то это просто абсурд. Все это преследует совсем иные цели», — заключил он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az