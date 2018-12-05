Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении планируют согласовать заявление по Карабаху, сказала в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Sputnik.

«Накануне открытия СМИД ОБСЕ в Милане, 5 декабря, то есть сегодня – запланирована встреча глав МИД Армении и Азербайджана по нагорно-карабахскому урегулированию при посредничестве Минской группы ОБСЕ», — сказала Захарова.

Соответствующий анонс уже был сделан пару дней назад. По ее словам, планируется согласование заявления по урегулированию конфликта.

«Я думаю, по итогам журналистов проинформируют достаточно подробно», — сказала Захарова.

Minval.az