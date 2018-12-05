В США продолжается очередная «эпопея» вокруг назначения нового посла США в Азербайджане. Ранее президент Дональд Трамп выдвинул на этот пост кандидатуру Эрла Лиценбергера, дипломата, имеющего опыт работы в качестве посла США в Сербии и Киргизстане, а ранее — в посольствах США в Казахстане, Алжире и Болгарии.

Лиценбергер также в свое время работал в представительстве НАТО в Европе, а в данный момент он, согласно сообщению армянских СМИ, занимает должность старшего советника Бюро политических и военных дел Государственного департамента.

Несмотря на его дипломатический опыт, ранее Комитет по иностранным делам Сената США отложил голосование по кандидатуре Эрла Лиценбергера. Естественно, что и на этот раз не обошлось без вмешательства армянской диаспоры США, и их «друзей», одним из которых является Боб Менендес.

В результате, Комиссия обсудила вопросы, связанные с назначением послов США в 19 странах, и только голосование по кандидатуре посла США в Азербайджане было отложено.

К примеру, издание ru.1in.am упоминает о том, что «именно Менендес своей постановкой вопроса вынудил Лиценбергера пообещать, что в случае военной риторики со стороны Азербайджана выступить с призывом к правительству Азербайджана с просьбой воздержаться от угроз, которые усугубляют ситуацию на линии соприкосновения войск».

Помимо этого, отвечая на вопрос Менендеса, не следует ли США сократить помощь Азербайджану в сфере безопасности из-за нарушений прав человека в этой стране, Лиценбергер ответил, что Госдепартамент будет очень осторожен в предоставлении какой-либо помощи Азербайджану и, прежде всего, убедится, что помощь не повредит или не будет препятствовать усилиям, направленным на мирное урегулирование карабахского конфликта.

Сотрудник издания Minval.az обратился за комментарием по данной ситуации к экс-главе МИД Азербайджана Тофику Зульфугарову и попросил прокомментировать очередной «застой» в вопросе утверждения кандидатуры нового посла США.

«Назначение посла необходимо, в первую очередь самим США, для реализации своей политики на Южном Кавказе, и, в частности, в Азербайджане. Но это сложно реализовать, не имея своего посла. В данном случае, конфронтация с Администрацией США, демонстрируемая армянской диаспорой, является для нас позитивным сигналом, свидетельствующем о том, что декларации, озвученные Джоном Болтоном в рамках визита в регион, попали в цель.

По словам Т.Зульфугарова, судя по послужному списку, Лиценбергер весьма опытный дипломат, и его выдвижение на этот пост означает внимание к региону, которое оказывает Администрация США, и в частности к Азербайджану.

Поэтому, как считает экс-глава МИД АР, наблюдается такая активность армянской диаспоры. Если бы Лиценбергер являлся просто «проходной» фигурой, то армяне могли бы не обратить на него внимания:

«Прежде всего, нужно сказать, что это в определенной степени демонстративное действие, которое не направлено принципиально протии того или иного лица. Это некая демонстрация того, как армянская диаспора оказывает влияние на Конгресс США, и особенно на Комитет по иностранным делам. Это традиционная форма конфронтации, которая всегда имеет место между Администрацией США и Конгрессом.

Нам известно, что легальное воздействие на внешнюю политику осуществляется посредством соответствующих лоббистских организаций, и при выборах конгрессменов всегда учитывается настроение тех или иных избирательных округов. А это часто связано с какой-то активностью армянской диаспоры в тех или иных штатах.

В связи с этим происходит ситуация, когда избираемый при содействии диаспоральной армянской организации конгрессмен, в дальнейшем выполняет те или иные поручения.

Напряженность, которую мы наблюдаем, возникла после визита Джона Болтона в регион, и в период формирования декларации каких-то тезисов администрации, связанных с Южным Кавказом. Тот же и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян недоволен

высказываниями Болтона, отметив, что задействует армянскую диаспору США», — подчеркнул Т.Зульфугаров.

Так же наш собеседник напомнил, что в любом случае, находясь на должности главы дипломатической миссии, посол получает определенные узкие рамки для собственной позиции:

«А все остальное — результат тех инструкций, которые он получает от Администрации. Давайте шире взглянем на сложившую ситуацию: дело в том, что процессы, происходящие в Армении, также заинтересовали и российскую сторону. И в Армении диаспоральная организация провела заседание так называемого «лазаревского клуба». Мы видим, что армянские диаспорские организации в США и России достаточно активны, но особой координации между ними нет, так как, то мероприятие, которое провела в Армении «российская» диаспора, было направлено против Пашиняна».

Бахтияр Сафаров

Minval.az