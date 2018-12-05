Разыскиваемый правоохранительными органами Республики Кыргызстан по линии Интерпола экс-председатель Государственной таможенной службы этой страны Адамкул Жунусов был задержан в Баку.

Как сообщает Report, разыскиваемый по статье 304 (злоупотребление должностными полномочиями) УК Республики Кыргызстан Адамкул Жунусов был задержан в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Отметим, что А.Жунусов был объявлен в розыск в августе этого года. В 2013-2016 гг. он занимал должность председателя Государственной таможенной службы Республики Кыргызстан.

Minval.az