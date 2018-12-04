В одном из самых дорогих отелей мира, турецком Mardan Palace, более года закрытом из-за многомиллионных долгов экс-владельца Тельмана Исмаилова, начались восстановительные работы. По данным «Вестника АТОР», возвращение к жизни некогда самого фешенебельного отеля Турции обойдется в 10 млн евро.

По сообщениям турецкой прессы, в печальной судьбе Mardan Palace, расположенном в туристическом районе Кунду на анатолийском побережье, поставлена точка. Группа Titanic Hotels, владеющая роскошными отелями в Турции и Германии, подписала в конце ноября соглашение с Halkbank, основным банком-кредитором, который финансировал строительство Mardan Palace общей стоимостью 1,4 млрд долларов.

Согласно договоренностям, Titanic Hotels арендовал Mardan Palace сроком на 10 лет. Президент Titanic Hotels Мехмет Айгун заявил, что вернет отелю, терпящему разрушение, былое великолепие, а что-то даже и улучшит. По его словам, Mardan Palace снова откроется в апреле 2019 года. На работы по восстановлению территории и номерного фонда гостиницы будет потрачено 10 млн евро.

По словам турецких источников, новый владелец Mardan Palace взялся за дело решительно: на территории отеля с минувшего воскресенья кипит работа. Заезжают грузовики со стройматериалами, на объекте уже трудятся сотни рабочих. По предварительным данным, началось обновление номерного фонда гостиницы.

Minval.az