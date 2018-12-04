Представитель Азербайджана Рамин Гурбанов избран президентом Европейской комиссии Совета Европы по эффективности правосудия (CEPEJ), говорится в сообщении министерства юстиции.

«Сегодня в Страсбурге прошло пленарное заседание CEPEJ, на котором были избраны президент, вице-президент комиссии и два члена бюро структуры. Судья Ясамальского районного суда города Баку Рамин Гурбанов был избран президентом CEPEJ», — отметили в министерстве.

Ранее Р. Гурбанов уже являлся членом Бюро CEPEJ и занимал должность вице-президента организации.

Minval.az