Азербайджан после выборов в Армении готов к субстантивным, интенсивным переговорам, предложенным сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Об этом во вторник сказал завотделом во вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в интервью издаваемой в Брюсселе газете Euractiv.

Хикмет Гаджиев напомнил, что 11 ноября этого года отмечалась 100-летняя годовщина окончания Первой мировой войны.

По его словам, Первая и Вторая мировые войны продемонстрировали, что использование силы в отношении суверенитета и территориальной целостности государств имеет ужасные последствия, и поэтому попытка изменить признанные международным сообществом границы государств является неприемлемой.

«Если новое правительство в Армении намерено построить цивилизованное государство, обеспечить население достойной жизнью, официальный Ереван должен выполнить взятые на себя международные обязательства, вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, как требуют этого резолюции Совета безопасности ООН. Помимо этого, азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои родные земли, справедливость должна быть восстановлена», — отметил завотделом Администрации президента Азербайджана.

Хикмет Гаджиев также сказал, что Армения должна научиться мирно жить с соседними странами.

«Она должна прекратить военную агрессию, территориальные претензии и самоизоляцию. Лишь после этого можно будет устранить военные риски, изменить опирающийся на оккупацию статус-кво. В итоге появится возможность для решения конфликта политическим путем», — добавил Гаджиев.

Завотделом также коснулся беседы в сентябре этого года президента Азербайджана и премьер-министра Армении в ходе заседания Совета глав государств стран СНГ в Душанбе.

«В итоге Азербайджан еще раз продемонстрировал конструктивную позицию, решимость урегулировать конфликт мирным путем. Была достигнута устная договоренность об усилении режима прекращения огня, создании коммуникации на нижних уровнях, обеспечении обязательств по переговорам», — сказал завотделом.

Гаджиев отметил, что Азербайджан после выборов в Армении готов к субстантивным, интенсивным переговорам, предложенным и поддержанным сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

«Но, к сожалению, несмотря на конструктивную и доброжелательная позицию Баку, Ереван продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана. Это наносит серьезный удар по созданию благоприятной среды для переговоров», — сказал завотделом.

Гаджиев также сказал, что Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана политику аннексии, занимается незаконной деятельностью.

«Тем самым она стремится закрепить статус-кво, опирающийся на оккупацию. Особую обеспокоенность официального Баку вызывает вопрос размещения на оккупированных территориях сирийских армян, искусственное изменение демографической ситуации на этих территориях. Согласно гуманитарному праву и Женевской конвенции, незаконная деятельность на оккупированных территориях запрещена. Также вызывает серьезное беспокойство непрозрачный экспорт минеральных ресурсов с оккупированных территорий странам-членам Организации экономического сотрудничества и развития. Кроме этого, Армения на оккупированных ею землях уничтожает существующее веками культурное наследие азербайджанского народа. Некоторые из них [образцов] уже невозможно восстановить», — отметил Гаджиев.

Завотделом Администрации президента сказал, что Азербайджан является сторонником многовекторных международных отношений и сотрудничества.

«Азербайджан является верным сторонником реформ универсальных институтов и адаптации их к современному периоду времени. Баку в 2019-2022 годах будет председательствовать в Движении неприсоединения (Движение неприсоединения является международным институтом, объединяющим 120 стран. Члены этой организации не присоединяются к какому-либо военному блоку). Вопросы международного мира и безопасности являются приоритетными вопросами в повестке дня Движения неприсоединения. У Азербайджана есть сильная воля в период председательства внести вклад в эти цели. Страны, имеющие разные позиции, приходят к компромиссу в Азербайджане. К примеру, военные лидеры России, США и НАТО регулярно встречаются в Баку», — сказал Гаджиев.

Завотделом добавил, что Азербайджан исторически является частью древнего Шелкового пути.

«Благодаря историческому опыту страны, географической позиции, а также решимости Азербайджана внести вклад в глобальную торговлю, официальный Баку активно участвует в таких проектах. Сегодня Азербайджан обладает самой современной инфраструктурой в регионе. Сюда входят наземные, морские и железнодорожные компоненты Шелкового пути. Сдача в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс является наглядным примером этого. С того момента, как Китай выдвинул инициативу «Один пояс и один путь», Азербайджан поддерживает данный проект. Кроме этого Азербайджан приветствует концепцию ЕС о взаимосвязи», — отметил Гаджиев.

По его словам, создание транспортных коридоров не означает лишь грузоперевозки.

«Конечно, это имеет более широкое понятие. Так как древний Шелковый путь продемонстрировал, что это означает сотрудничество цивилизаций, культур и взаимное обогащение. Азербайджан же благодаря современной инфраструктуре и обширным возможностям выхода в регионы вносит вклад в объединение китайских и европейских рынков с помощью проекта «Восток-Запад». Посредством этого проекта станут возможными грузоперевозки из Китая в Европу за самое короткое и выгодное время. Таким образом будут созданы многочисленные рабочие места, страны будут процветать и будет стабильность», — добавил завотделом.

Хикмет Гаджиев также затронул отношения с соседними странами и сказал, что связи с соседними странами являются приоритетным вопросом внешней политики Азербайджана.

«Наша страна имеет дружественные и партнерские связи как с Турцией, так и с Ираном. Мы никому не можем давать советы. Однако Азербайджан может делиться своим опытом и и привести собственные примеры. Азербайджан проводит прозрачную, предсказуемую и независимую внешнюю политику. Официальный Баку не вмешивается во внутренние дела другого государства, Азербайджан предлагает возможности регионального сотрудничества путем поиска общей точки между своими интересами и интересами своих партнеров», — добавил Гаджиев.

Завотделом также отметил, что Азербайджан сотрудничает с Турцией и Ираном как в двустороннем, так и трехстороннем формате.

«Азербайджан вносит вклад в это взаимовыгодное сотрудничество. В заключение хотел бы добавить, что благодаря общим интересам и доверию, опирающимся на взаимные добрые намерения, можно добиться успеха в моделях двустороннего сотрудничества», — сказал завотделом Администрации президента Азербайджана.

Minval.az