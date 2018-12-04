В Сербии предотвращена очередная провокация армян против Азербайджана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства иностранных дел.

В министерстве сказали, что посольство Азербайджана в Сербии недавно выявило факт продажи в Белградском аэропорту имени Николы Теслы в отдельном уголке «Armenian Flavours» в магазине «Duty Free» спиртных напитков, вин, коньяка и водки под брендом «Арцах», произведенных сепаратистским режимом, созданным на оккупированных Арменией территориях Азербайджана.

В связи с этим посольство Азербайджана незамедлительно направило ноту в адрес сербского государства и правительства и провело соответствующие встречи.

Была выражена просьба ликвидировать продажу в магазине «Duty Free» спиртных напитков, вин, коньяка и водки под брендом «Арцах».

В результате проведенных посольством незамедлительных мер, указанные товары в магазине «Duty Free» в Белградском аэропорту имени Николы Теслы были исключены из продажи. Также было подчеркнуто, что в соответствии с опирающимся на взаимное доверие стратегическим партнерством будут предотвращены любые шаги, противоречащие национальным интересам двух стран.

Minval.az