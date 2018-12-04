Как уже сообщал Minval.az, на днях в Минске состоялся международный бойцовский турнир по кикбоксингу (К-1) «Ахмат». Известный азербайджанский боец К-1 Забит Самедов (Маугли) одержал очередную победу на профессиональном кикбоксерском ринге. Так, он нанес поражение российскому бойцу Евгению Орлову. Самедов нокаутировал его в третьем раунде.

Позже выяснилось, что Евгений Орлов является одним из телохранителей проживающего в Италии известного азербайджанского предпринимателя Физули Мамедова.

По информации газеты «Ени Мусават», Евгений Орлов некоторое время назад побывал в Нахчыванской автономной республике и в Баку в связи со смертью сестры Физули Мамедова: он отправился в качестве телохранителя Физули Мамедова в Ордубад, а затем побывал в Баку.

Что касается победы Забита Самедова над Евгением Орловым, Физули Мамедов отметил, что это спорт, и один из вышедших на ринг должен победить. Он отметил, что горд за Забита Самедова. Ф.Мамедов отметил, что З.Самедов является примером для азербайджанской молодежи. По его словам, он верит, что Орлов не упадет духом и хорошенько подготовится к следующим соревнованиям.

Мамедов хочет проведения подобного турнира в Баку и готов оказать поддержку. Он отметил, что на соревнованиях в Баку на ринг смогут выйти Орлов и другие профессиональные спортсмены.

Minval.az