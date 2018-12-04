Во время встречи Пашинян – Путин в рамках саммита стран-членов ЕАЭС в Сочи и.о. премьер-министра Армении озвучил вопрос разрешения на вождение автомашин в России для армянских водителей. Об этом сообщает ереванская газета «Иратес».

«Путин очень прямо заявил ему: примите в качестве второго языка русский язык, и никаких проблем не будет. Участвующий во встрече бывший советник Пашиняна по внешним вопросам Арсен Харатян сразу отреагировал: «Вопрос не может так ставиться, для нас этот вопрос закрыт раз и навсегда», — отмечает газета.

Согласно российским источникам издания, когда Путин остался наедине со своей командой, он сказал об Арсене Харатяне: «Среди них ненормальный парень этот».

Говорят, уже «изгнанный» Харатян, который на днях был одним из ведущих телемарафона Всеармянского фонда «Айастан», по сведениям знающих, подал в отставку с должности именно по призыву России в связи с «делом» генсека ОДКБ Юрия Хачатурова», — сообщает газета.

Арсен Харатян – один из тех, кто оказался в центре скандальной истории с Юрием Хачатуровым и именно он посоветовал премьер-министру Николу Пашиняну арестовать Юрия Хачатурова, не проинформировав заранее членов ОДКБ об этом, заверив, что проблем не возникнет и потом у появиться возможность выдвинуть нового кандидата на этот пост.

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