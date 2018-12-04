Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел в прямой эфир во время свадьбы в грузинском селе Фахралы, где проживают азербайджанцы.
Видеокадры распространены на странице «Faxrali» в фейсбуке.
Саакашкили подключился к свадьбе Фазиля Мамедова. Он пожелал счастья жениху и невесте, попрощался с гостями на азербайджанском языке. Присутствующие на свадьбе стали аплодировать Саакашвили.
Отметим, что отец жениха Огтай Мамедов в свое время был активным участником предвыборной кампании Саакашвили и активно поддерживал его в селе.
Сам жених Фазиль Мамедов активно участвовал в предвыборной кампании представителя Единого национального движения по Болнисскому району.
Саакашвили находится в дружеских отношениях с семьей Мамедовых.