Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что поступил в вуз только со второго раза и планировал изучать арабский, а не турецкий язык, передает РИА Новости.

На встрече Пескова со студентами МГИМО дочь фигуристки Татьяны Навки, его нынешней жены, задала пресс-секретарю вопрос о выборе языка и попросила рассказать, как турецкий язык помог ему выстроить карьеру.

«Я поступил со второго раза, я был разгильдяем», — заметил Песков, окончивший Институт стран Азии и Африки.

По его словам, после поступления ему сказали, что придется учить турецкий язык, а не арабский, как он хотел.

«Я ничего не знал тогда о Турции. У меня был такой имидж Турции: я в 80-м году с родителями возвращался по Средиземному морю <…> Остановка была в Стамбуле, а там тогда был военный переворот — кругом стояли страшные танки, страшные военные с автоматами», — поделился представитель Кремля.

Однако после того как он начал учить язык, отношение к Турции поменялось.

«Здесь вас учат не только языку, вас учат стране, всему, что связано со страной — культура, традиции. И если ты учишь от всей души, то ты начинаешь эту страну так или иначе любить», — добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что со стажировками тогда было сложно, но он с третьего курса трудился переводчиком и работал с турецкими компаниями.

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