Администрация президента Грузии распространяет официальную информацию о встрече Саломе Зурабишвили и Георгия Маргвелашвили.

Встреча Георгия Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили тет-а-тет состоялась во Дворце президента в Авлабаре.

В ходе встречи президент Грузии и новоизбранный президент Саломе Зурабишвили говорили о процессе передачи полномочий, внутреннем и внешнеполитическом положении страны.

На первой части встречи присутствовали глава администрации президента Грузии Георгий Абашишвили и член будущей команды Саломе Зурабишвили Лаша Жвания, после чего Абашишвили и Жвания провели встречу тет-а-тет.

Георгий Маргвелашвили поздравил Саломе Зурабишвили с избранием президентом и пожелал успехов в будущей деятельности во благо страны и родины.

В свою очередь, Саломе Зурабишвили поблагодарила президента Грузии за то, что процесс передачи власти проходит в демократических формах, так, как и полагается стране.

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