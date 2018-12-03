В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 декабря 2018 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга, сообщает МО АР.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники Михаил Олару, Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Minval.az