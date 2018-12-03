Заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами уверен, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ при действиях в Ближневосточном регионе, передает в понедельник агентство «Тасним».

«Выступая в Тегеране, бригадный генерал Хоссейн Салами сказал, что разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе и заставила американцев уйти», — пишет агентство.

При этом, по словам командира, сами американцы признали, что их авианосцы «ничто иное как металлолом и склад боеприпасов, который необходимо оберегать».

Также Х.Салами предположил, что США и их союзники потратили более $7 трлн, чтобы создать террористическую группировку «Исламское государство» с целью ликвидировать «ось антиизраильского движения сопротивления» в регионе, однако эти планы потерпели неудачу.

Minval.az