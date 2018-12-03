Военнослужащим Военно-морских сил (ВМС) Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Об этом в понедельник, 3 декабря, адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Дениса Гриценко Николай Полозов сообщил ТАСС.

По словам Полозова, обвинение всем фигурантам было предъявлено сразу после ареста. Всем им инкриминируется часть 3 статьи 222 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»). Полозов также отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. По его словам, волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи.

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