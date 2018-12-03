На очередной конференции Федерации кикбоксинга Украины в городе Черновцы состоялись выборы на пост вице-президента структуры.

Как сообщает Report, на конференции заместитель председателя Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Эльшад Рафиг оглу Ибрагимов был избран на должность вице-президента федерации. Накануне конференции в Черновцах прошел турнир по кикбоксингу.

Этот пост до этого занимал армянин, который некоторое время назад был освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что долгое время проживающий в Украине и являющийся гражданином этой страны Э.Ибрагимов активен в бизнесе, спортивной и общественной жизни.

Minval.az