Несколько тысяч человек собрались в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси на митинг, который проводят представители оппозиционного объединения «Сила в единстве», отказавшиеся признавать итоги второго тура выборов президента Грузии.

Как заявил журналистам проигравший на выборах кандидат от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе, главным требованием участников митинга к властям является проведение досрочных парламентских выборов. Об этом пишет «Интерфакс».

Оппозиционеры называют выборы «тотально сфальсифицированными».

Григол Вашадзе заявил о планах через суд добиваться аннулирования итогов второго тура. «Мы не признаем выборы проведенными, мы не признаем их результаты. В Грузии сегодня нет президента», — заявил Г.Вашадзе. По словам Г.Вашадзе, юристы оппозиции сейчас готовят соответствующий иск в суд, чтобы добиваться признания недействительными итогов выборов.

Г.Вашадзе заявил, что оппозиция предлагает властям создать совместную рабочую группу для обсуждения этих требований. По его словам, у властей есть срок ответить на эти требования до 16 декабря, после чего оппозиция начнет делать следующие шаги. При этом он заявил, что протест будет непрекращающимся, но не будет выходить за рамки закона. «Мы победим конституционным путем», — подчеркнул Г.Вашадзе.

Как заявил на митинге один из лидеров ЕНД Ника Мелия, оппозиция не признает Саломе Зурабишвили (независимый кандидат, которую поддержала правящая партия «Грузинская мечта») своим президентом.

В акции принимают участие через Skype бывший президент страны Михаил Саакашвили, передает «Грузия Online».

Minval.az