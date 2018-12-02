В рейтинге самых «мощных» паспортов компании Henley & Partners первое место отдано японскому паспорту, который позволяет не предупреждать заранее о прибытии власти 190 стран.

На втором месте — Сингапур (189 стран), третье место разделили Германия, Франция и Южная Корея (по 188 стран), на четвертом расположились Дания, Финляндия, Италия, Швеция и Испания (по 187 стран).

Азербайджан разделил в этом рейтинге делит позицию с Тунисом, Филиппинами и Доминиканской Республикой (66 стран).

В то же время в рейтинге паспортов мира по версии компании Arton по состоянию на конец 2018 года первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. По данным этого рейтинга, он позволяет его обладателю свободно или с получением визы по прибытию посетить 167 стран.

На втором месте оказались паспорта Сингапура и ФРГ — по 166 стран, третье место разделили сразу 11 стран, граждане которых могут без подготовки посетить 165 стран: Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Франция, Италия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Южная Корея, США.

Азербайджан в данном рейтинге делит 60-е место (здесь указывается 71 страна) с такими странами, как Намибия, Кения и Куба.

Minval.az