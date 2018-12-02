Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла «мода на гомосексуализм». Соответствующая цитата появилась в книге-интервью, вышедшей в Риме. Об этом пишут мировые СМИ.
«В наших обществах гомосексуализм превратился в моду, что определенным образом влияет на жизнь церкви», − отметил он.
По словам Франциска, гомосексуализм несовместим с церковным саном.
«Лучше, если они сложат с себя сан, нежели будут вести двойную жизнь», − заявил он о священниках-гомосексуалах.
«В духовной священнической жизни нет места таким склонностям», − подчеркнул он.
Католическая церковь традиционно оценивает гомосексуализм в качестве греха. В то же время с восшествием на Святой престол Франциска многие связывали надежды на либерализацию церкви по отношению к гомосексуалам.
«Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?» − заявил Франциск в 2013 году.