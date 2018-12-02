Парламент Грузии принял пакет законов, ограничивающий и ужесточающий правила употребления марихуаны, сказано в заявлении законодательного органа.

В конце июля конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии «Гирчи» и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, признав это «правом на свободное развитие личности». Долгое время в парламенте рассматривался вопрос принятия ограничительных поправок к принятому ранее закону о легализации употребления марихуаны в стране.

«Согласно представленному документу запрещается незаконное изготовление наркотических веществ или их аналогов, приобретение, хранение, перевозка и употребление без назначения врача… потребление растения конопли запрещается в любых зданиях, кроме жилых домов физического лица», — сказано в заявлении.

Также законодательные поправки запрещают курить марихуану в местах общественного скопления, транспорте, школах и образовательных учреждения и на прилегающих территориях. За это будут наказывать штрафом от 300 до 750 долларов. Курение «травки» запрещается лицам младше 21 года. Наказываться так же будет популяризация или реклама наркотиков и их аналогов. Уголовное наказуемым становится вождение автомобиля или другого транспорта под воздействием наркотиков.

Minval.az