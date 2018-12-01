Вопрос генерального секретаря ОДКБ не будет обсуждаться на предстоящей встрече в Санкт-Петербурге, как это планировалось ранее.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Арсена Гаспаряна — советника и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Ранее сообщалось, что вопрос генерального секретаря ОДКБ окончательно будет решен 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Вопрос генсека не будет обсуждаться. Повестка разослана всем участникам встречи в Санкт-Петербурге», — заявил Гаспарян.

Выходит, что лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не изберут нового генерального секретаря до 2019 года. Тем более, что встречи в рамках ОДКБ до 31 декабря не запланированы.

Minval.az