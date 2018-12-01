Армения и Россия заканчивают подготовку к заключению контракта на поставку Еревану истребителей Су-30СМ, заявил в субботу и.о. министра обороны республики Давид Тоноян.

«Мы стараемся, чтобы это было очень быстро. Мы подходим к заключительной фазе подписания договоренности», — сказал он на встрече с российскими журналистами, сообщает Minval.az со ссылкой на ТАСС.

По словам Тонояна, две страны на внутригосударственном уровне завершают процедуры по реализации соглашения о предоставлении Армении российского кредита на $100 млн на закупку вооружений, в частности, в вопросах поставок конкретных видов техники. «На данном этапе переговорный процесс доводится [до завершения], идут внутригосударственные процедуры как в России, так и в Армении. Подходим к их завершению», — сказал он.

И.о. главы минобороны Армении отметил тесное сотрудничество в военной сфере с российскими коллегами. «Мы ведем подготовку к одному совместному мероприятию, — сказал он. — Сроки мы объявим, как только решатся некоторые вопросы».

Тоноян не уточнил, о каком мероприятии идет речь.

Minval.az