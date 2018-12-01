30 ноября в здании Парламента Республики Казахстан в Астане состоялась презентация книги «Философия преступления и наказания» Ильхама Рагимова – профессора, д.ю.н., председателя Ассоциации юристов – стран Черноморско-Каспийского региона. Книга переведена на многие языки мира, в том числе и казахский, сообщает Minval.az.

На презентации приняли участие председатель Сената Парламента Казахстана, члены парламента, послы Азербайджана и России, аккредитованные в этой стране, ученые в области права, юристы, официальные лица.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот труд крайне актуален, поскольку содержит глубокое рассуждение о мировой проблеме роста правонарушений. Председатель Сената считает, что книга будет полезна казахстанским юристам, законотворцам и политикам, которым предстоит воплощать в жизнь модернизацию судебной системы и правоохранительных органов. Подводя итоги встречи, Токаев высказал уверенность в том, что сотрудничество ученых-правоведов Казахстана и Азербайджана будет плодотворным и последовательным, а результаты исследований станут серьезным подспорьем в работе над совершенствованием законодательства.

— Необходимо понимать, что максимальное снижение уровня преступности связано не только и не столько с совершенствованием законодательства и правоприменения, но и решением комплекса мировоззренческих, нравственных проблем. В этой связи большой практический интерес представляет книга нашего гостя, известного ученого Ильгама Рагимова «Философия преступления и наказания».

Minval.az