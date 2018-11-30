Жительница британского города Биллингем, графство Дарем, сумела сбросить почти половину своего веса, впечатлившись успехами матери в похудении. Ее историю рассказало издание The Mirror.

24-летняя Стеф Сайкс (Steph Sykes) призналась, что всегда страдала от лишнего веса, но полностью перестала контролировать себя после внезапной смерти отца в 2015 году от аневризмы аорты. Британка очень тяжело переживала утрату: она заперлась дома, не хотела никого видеть и никуда выходить и постоянно ела.

«Я стала отшельницей. Я была несчастной, мне было грустно, и я перестала заботиться о внешности. Жизнь потеряла смысл, и я думала: да кому важно, что я такая толстая?» — рассказала девушка. Молодой человек, с которым она тогда жила, никак не вмешивался в ситуацию.

Британка потребляла в день около пяти тысяч калорий и почти не двигалась. Она спала до двух часов дня, затем смотрела сериалы до ночи. Через два года такого образа жизни девушка стала весить 171 килограмм и носить одежду размера XXXL.

Ее мать Карен была крайне обеспокоена образом жизни дочери и переживала, что из-за лишнего веса Стеф может умереть молодой. Она решила сама записаться в клуб для худеющих людей в надежде, что дочь последует ее примеру. Действительно, впечатленная успехами матери Стеф уже через месяц присоединилась к ней. Девушка резко сменила образ жизни: перешла на здоровую пищу и рассталась с парнем.

Стеф удалось похудеть на 76 килограммов, сейчас она весит 85 килограммов и носит размер M. «Я чувствую себя совсем по-другому. Раньше я могла найти подходящую мне одежду только в интернет-магазинах, а из дома выходила только к матери, где, как и дома, лежала на диване. Я до сих пор не могу поверить, что отражение в зеркале — это я», — призналась британка.

Единственное, что мешает девушке гордиться результатом, — шесть килограммов лишней кожи, оставшейся после похудения. Только операция по ее удалению с живота стоит 20 тысяч фунтов и не включена в страховку. Стеф старается собрать на нее деньги с помощью краудфандинга. «Также мне нужна операция на груди и подтяжка рук. Я хочу снова ходить на свидания и не объяснять, что под одеждой у меня лишняя кожа», — добавила британка.

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