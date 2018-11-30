Карабахский конфликт станет одним из вопросом, который будет обсуждаться на заседании СМИД ОБСЕ. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 6-7 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует принять участие в 25-м заседании Совета министров ОБСЕ, которое состоится в Милане.

«Планируется поддержать усилия ОБСЕ в содействии урегулированию конфликтов, в том числе на востоке Украины, в Приднестровье и Нагорном Карабахе, ее работу на Балканах и сопредседательство в Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье», — отметила она (цитата по ТАСС).

Отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение конкретных дальнейших шагов на пути решения карабахского конфликта, Захарова отметила: «Если мы говорим о выступлении министра на заседании СМИД ОБСЕ, то оно будет охватывать всё, что связано с повесткой ОБСЕ, особенно в тех вопросах, в которых непосредственно участвует Россия. Мы поделимся своими оценками.

Конечно, будут и двусторонние встречи, в ходе которых данная проблематика будет обсуждаться в более предметном, прикладном ключе. В их рамках могут быть намечены конкретные шаги и предложения».

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