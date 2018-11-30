До конца года Россия разместит в Крыму новый дивизион комплексов противовоздушной обороны ближнего действия Панцирь-С. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа РФ (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, пишет Интерфакс.

По словам Астафьева, сейчас на полигоне в Астраханской области расчеты комплексов Панцирь-С проводят учебные стрельбы.

Дивизион комплексов Панцирь-С может насчитывать от 12 до 18 боевых машин.

Издание напоминает, что комплексы Панцирь-С уже есть у российских военных в Крыму. В частности, в июне Черноморский флот сообщал, что расчеты комплексов в районе Керчи провели учение по уничтожению крылатых ракет условного противника.

Накануне стало известно, что Россия разместила вблизи административной границы с Украиной в Крыму четвертый дивизион зенитных ракетных систем С-400.

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