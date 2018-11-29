Тесты электрического ракетного двигателя (ЭРД) пройдут на Международной космической станции, сообщает interfax.ru со ссылкой на ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия».

«Сначала экипаж российского сегмента МКС изучит работу безрасходного катода-нейтрализатора, запуская ЭРД на ксеноне. Двигатель, работающий на йоде, разработчики в целях безопасности протестируют без участия космонавтов: на втором этапе эксперимента ЭРД установят на грузовом корабле «Прогресс», который после отстыковки будет в течение 30 суток находиться в автономном полете», — сказали в «Энергии».

Следить за запуском двигателя и режимами его работы планируется по видеосвязи. Ученые также исследуют влияние йода на материалы космических аппаратов.

В корпорации пояснили, что Координационный научно-технический совет Госкорпорации «Роскосмос» включил в долгосрочную программу научно-прикладных исследований, планируемых на РС МКС, эксперимент «Островский», который будет осуществлен в два этапа.

В настоящее время в РКК «Энергия» проводятся наземные эксперименты по исследованию работы нового электроракетного двигателя, работающего на йоде.

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