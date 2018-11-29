Согласно информации ереванской азеты «Жаманак», экс-президент Армении Роберт Кочарян будет арестован 1 декабря, всего за неделю до парламентских выборов.

При этом упоминается о том, что накануне Кассационный суд удовлетворил апелляцию Генеральной прокуратуры и направил на рассмотрение в Апелляционный суд вопрос об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Кочаряна.

Прокуратура Армении потребовала, чтобы Кассационный суд отменил решение Апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции от 27 июля, согласно которому, в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна был избран арест.

«Вчера Апелляционный суд начал расследование этого дела, очевидцами логического завершения которого мы станем 1 декабря », — пишет газета.

Minval.az