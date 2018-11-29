Виолончель работы итальянского мастера Джованни Гваданини (1711-1786), принадлежавшая российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу (1927-2007), была в среду вечером продана с торгов Sotheby’s в Лондоне за £1,93 млн ($2,48 млн). Как отмечается на сайте аукционного дома, она стала самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской (1926-2012), передает ТАСС.
Музыкальный инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине учеником Антонио Страдивари, был приобретен музыкантом в 2000 году. Виолончель Ростроповичу принесли в его парижскую квартиру, и музыканту потребовалось взять всего лишь несколько аккордов, чтобы сразу принять решение купить инструмент.
Свой выбор он объяснил тем, что в возрасте 18 лет одержал победу на III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве, играя на виолончели, которая, как он думал, была из мастерской Гваданини. Покинув СССР в 1974 году, Ростропович показал музыкальный инструмент мастеру в Швейцарии, который установил, что его виолончель не имела ничего общего с работами итальянского мастера. И тогда, как сообщили в аукционном доме, музыкант пообещал себе, что однажды станет обладателем виолончели, изготовленной Гваданини.
Еще одна виолончель из коллекции Ростроповича, изготовленная в 1741 году венецианским лютьером Санто Серафином, ушла с молотка за £610 тыс. ($782 тыс.). За £45 тыс. ($57,8 тыс.) был продан рояль австрийской фирмы Bösendorfer, за который садился не только сам маэстро, но и музыканты Анри Дютийе, Витольд Лютославский, Альфред Шнитке, Артур Рубинштейн. Скульптура «Скрипка» высотой 50 см, которая была подарена Ростроповичу его другом, испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, нашла себе нового владельца за £81,25 тыс. ($104 тыс.).