Виолончель работы итальянского мастера Джованни Гваданини (1711-1786), принадлежавшая российскому музыканту Мстиславу Ростроповичу (1927-2007), была в среду вечером продана с торгов Sotheby’s в Лондоне за £1,93 млн ($2,48 млн). Как отмечается на сайте аукционного дома, она стала самым дорогим лотом на торгах предметами из коллекции Ростроповича и его супруги Галины Вишневской (1926-2012), передает ТАСС.

Музыкальный инструмент, изготовленный в 1783 году в Турине учеником Антонио Страдивари, был приобретен музыкантом в 2000 году. Виолончель Ростроповичу принесли в его парижскую квартиру, и музыканту потребовалось взять всего лишь несколько аккордов, чтобы сразу принять решение купить инструмент.

Свой выбор он объяснил тем, что в возрасте 18 лет одержал победу на III Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве, играя на виолончели, которая, как он думал, была из мастерской Гваданини. Покинув СССР в 1974 году, Ростропович показал музыкальный инструмент мастеру в Швейцарии, который установил, что его виолончель не имела ничего общего с работами итальянского мастера. И тогда, как сообщили в аукционном доме, музыкант пообещал себе, что однажды станет обладателем виолончели, изготовленной Гваданини.

Еще одна виолончель из коллекции Ростроповича, изготовленная в 1741 году венецианским лютьером Санто Серафином, ушла с молотка за £610 тыс. ($782 тыс.). За £45 тыс. ($57,8 тыс.) был продан рояль австрийской фирмы Bösendorfer, за который садился не только сам маэстро, но и музыканты Анри Дютийе, Витольд Лютославский, Альфред Шнитке, Артур Рубинштейн. Скульптура «Скрипка» высотой 50 см, которая была подарена Ростроповичу его другом, испанским художником-сюрреалистом Сальвадором Дали, нашла себе нового владельца за £81,25 тыс. ($104 тыс.).

Всего коллекционерам было предложено более 300 лотов, среди которых были также предметы мебели, произведения русского искусства, книги и украшения. Кольцо ювелирного дома Cartier с бриллиантами и колумбийским изумрудом-кабошоном весом 63,3 карата было продано за £150 тыс. ($192 тыс.), а бриллиантовое ожерелье с другим крупным изумрудом — за £87,5 тыс. ($112 тыс.). Коллекция, выручка от продажи которой превысила £4 млн ($5,1 млн), была выставлена на аукцион дочерьми Ростроповича и Вишневской — Еленой и Ольгой Ростропович.

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