«Выброс пластиковых упаковок, в частности, полиэтиленовых пакетов является одним из основных факторов загрязняющих окружающую среду. На сегодняшний день половина используемых пластиковых упаковок произведены в течение последних 20-25 лет. Еще одним фактором, осложняющим ситуацию в этой сфере, является ежегодное увеличение пластиковых отходов в природе, не распадающихся в течение 100 лет. Поэтому, устранение негативного воздействия пластиковых отходов на природу считается приоритетным в области оздоровления окружающей среды».

Об этом заявила в интервью Репорт заведующая отделом экологического просвещения и связей с общественностью министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, в Азербайджане, согласно анализу, проведенному на основе сведений Государственного комитета статистики, на одного человека в год приходится 24 кг пластиковых отходов. По данным Госкомитета статистики и Государственного таможенного комитета в Азербайджане в 2009 году производство пластиковых пакетов увеличилось вдвое, а импорт этой продукции в 5 раз.

Как отметила Умайра Тагиева, Министерство экологии и природных ресурсов ведет последовательную работу, направленную на решение этого вопроса в Азербайджане:

«Министерство экологии и природных ресурсов проводит соответствующие работы, направленные на то, чтобы со следующего года пластиковые пакеты были платными и в ближайшее время в стране планируется окончательно запретить использование пластиковых пакетов толщиной до 20 микрон.

Мы думаем, что эти шаги приведут к достижению прогресса в направлении решения проблемы, к прекращению чрезмерного загрязнения атмосферного воздуха и к уменьшению факторов, приводящих к последствиям для человеческого здоровья. Если у каждого человека есть право жить в чистой окружающей среде, значит ни один человек не имеет права загрязнять окружающую среду».

Minval.az