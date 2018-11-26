Вставшая на путь агрессии военная хунта принесет только бедствия своему народу, что еще раз подтверждает пример Армении.

Об этом помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сказал в понедельник на официальной церемонии открытия девятого Босфорского саммита в Стамбуле, проходящего под девизом «Мир и устойчивое развитие для каждого».

Али Гасанов выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и Турецкому государству за организацию такого мероприятия, имеющего очень важное международное значение.

Рассказывая в своем выступлении о горьких реалиях современности, помощник президента отметил, что некоторые государства избрали не путь достижения устойчивого развития в условиях сотрудничества, а, наоборот, путь захвата, агрессии и вооружения.

«Такая антигуманная политика сегодня проходит через геополитическую ось всего мира — от границ Центральной и Северной Америки до границ Сирии и Турции, Мьянмы и Бангладеш. Эта трагедия уже около 30 лет существует и на Южном Кавказе. Захватническая политика, проводимая соседней Арменией в первые годы независимости Азербайджана, территориальные претензии к Азербайджану безо всякого исторического и юридического права привели к оккупации 20 процентов азербайджанских территорий, к тому, что более одного миллиона граждан Азербайджана стали беженцами и переселенцами. Оценочная миссия ОБСЕ подтвердила, что на этих землях безжалостно уничтожены древние религиозные и исторические памятники. Более десяти стран мира и многочисленные международные структуры признали Ходжалинский геноцид, совершенный против азербайджанцев», — сказал Али Гасанов.

Али Гасанов отметил, что нагорно-карабахский конфликт угрожает не только хрупкому миру на Южном Кавказе, но и безопасности Европы и всего мира. В основе этого находятся фактор непризнания международного права, территориальной целостности других стран, мирных призывов религий, мания величия, претензия владеть территориями от моря до моря, использование любых фальсификаций и совершение преступлений против человечности во имя реализации этой претензии.

«Несмотря на факт агрессии, сегодня благодаря политике президента Азербайджана Ильхама Алиева Азербайджан смог обеспечить не только свое динамичное развитие, но и стал страной, играющей особую роль в экономической и культурной интеграции Европы и Ближнего Востока, обеспечении энергетической безопасности Европы», — сказал помощник президента, добавив, что глобальные проекты, которые Азербайджанское государство реализует со своими партнерами, являются не только коммуникационными проектами и проектами энергетической безопасности, они вносят большой вклад в обеспечение безопасности, соединяют друг с другом материки, обновляют геоэкономическую карту мира», — сказал Али Гасанов.

«Как отметил президент Ильхам Алиев, от проектов, инициатором которых является Азербайджан, получают пользу все страны-участницы, в особенности же соседние страны. Достаточно вспомнить ту пользу, которую принесет завод НПЗ STAR, введенный в эксплуатацию недавно. Однако преступный режим Армении, как средневековый узурпатор, желающий обогатиться более легким способом — оккупируя чужие земли, сегодня изолирован от всех инициатив региона. Так и должно быть. Вставшая на военный путь военная хунта может принести своему народу не благоденствие, а лишь катастрофу, что еще раз подтверждает пример Армении», — сказал Али Гасанов.

Помощник президента Азербайджана отметил, что Азербайджан отличается активностью в миротворческих операциях в регионе, страна является активным участником программ сотрудничества НАТО, Европейского союза, ОБСЕ, СНГ.

«Азербайджан развивает взаимодействие со всеми соседями в форматах двустороннего и многостороннего сотрудничества, за исключением захватнической Армении. Конечно, если бы не было военной агрессии в отношении нашей территориальной целостности и наши финансовые, человеческие ресурсы нашей страны не были бы направлены на устранение оккупации, то развитие как Азербайджана, так и региона было на другом уровне», — сказал Али Гасанов.

«Мы желаем видеть такой регион, такой мир, чтобы лица с одинаковой или близкой культурой не были вынуждены вибрать путь миграции, оставились в своих исторических землях, жили и развивались», — сказал помощник президента и добавил, что каждый должен найти в себе смелость сказать «нет» агрессору, поддерживать все выдвигаемые в этом направлении инициативы, объединить усилия. В этой связи уже на протяжении девяти лет Босфорский саммит вносит свой вклад в устойчивое развитие для всех, поиски мира. Турция проделала огромный труд в решении конфликтов, в восстановлении в регионе устойчивого мира. Политика Турции, ставшей под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана важным геополитическим актором мира, проводимые ей миротворческие операции, напряженная дипломатическая борьба является большой деятельностью, направленной на справедливое решение конфликтов в регионе, а также справедливого решения нагорно-карабахской проблемы. В этом деле мы желаем успехов братсткой Турции», — отметил Али Гасанов.

Minval.az